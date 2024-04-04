THY’den tüm zamanların rekoru! 83,4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen geniş uçuş ağı ve Kovid-19 döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl tüm zamanların rekoru olan 83,4 milyon yolcu taşıdı.

THY finansal sonuçlarına ilişkin yapılan toplantıda verilen bilgiye göre, şirketin yurt içi yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı.

Dış hatlarda ise kapasite artışı yüzde 16'ya yaklaşırken, yolcu sayısı yüzde 14 yükselişle 53 milyona ulaştı. Yurt dışında özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yolcu sayısı artışı yüzde 20'yi aştı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı verilere göre, geçen yıl küresel dış hat yolcu kapasitesi Kovid-19 öncesi dönem olan 2019'un yüzde 12 gerisinde kalırken, THY, o yılın yüzde 27 üzerine çıkarak sektörün en önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti. Türkiye'nin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu.