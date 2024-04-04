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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD'ye gidiyor

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD’ye gidiyor

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 16 Nisan'da düzenlenecek olan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidecek.

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