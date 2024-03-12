Sanayi üretimi ocakta arttı! TÜİK Ocak 2024 sanayi üretim verileri

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,51 artış oldu.