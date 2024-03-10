Beyannamede 21 bin TL indirim! 7 soruda vergi rehberi: Hangi gelirler vergiye dahil? Giderler vergiden nasıl düşülür?





HANGİ BEYANNAME AVANTAJLI?

Eğer kiraya verdiğiniz konutla ilgili herhangi bir gideriniz olmadıysa, ya da kendinizin de bir kira gideriniz yoksa götürü usulü seçilmelidir. Böylece otomatik olarak istisna tutarı ile birlikte yüzde 15 vergi indiriminden yararlanırsınız. Evinizle ilgili masraflar yapmışsanız, ya da kendiniz de kirada oturuyorsanız bu kez gerçek usulü seçmelisiniz. Yaptığınız tüm masrafları ve giderlerinizi vergiden düşebiliyorsunuz.