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Borsa güne yükselişle başladı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.084,18 puandan başladı.

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