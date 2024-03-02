Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan müjde: Güneydoğu'ya iki yeni turistik hat | ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği turistik tren seferlerine iki yeni hat geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyururken, fiyatları da açıkladı.

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