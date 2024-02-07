TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu 26 ilde konut ve 29 ilde iş yeri satışlarını gerçekleştirecek. TOKİ'nin duyurusuna göre, toplamda 132 konut ve 296 iş yeri vadeli ve açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Bu satışlar, vatandaşlara uygun fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı sunacak. Peki TOKİ 26 ilde 132 konut açık arttırma sonuçları açıklandı mı?