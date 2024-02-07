TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 43 il için konut ve iş yeri satışlarına yönelik başvuruların sona erdiğini duyurdu. Şimdi gözler, açık artırmaların başlamasını bekliyor. TOKİ'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu 26 ilde konut satışı, toplam 29 ilde ise iş yeri satışı gerçekleştireceği belirtildi. İşte konut satışına ilişkin detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu 26 ilde konut ve 29 ilde iş yeri satışlarını gerçekleştirecek. TOKİ'nin duyurusuna göre, toplamda 132 konut ve 296 iş yeri vadeli ve açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Bu satışlar, vatandaşlara uygun fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı sunacak. Peki TOKİ 26 ilde 132 konut açık arttırma sonuçları açıklandı mı?
TOKİ BAŞVURU SÜRECİ 43 İL İÇİN SONA ERDİ
TOKİ 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini satışa sundu. 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak konutlar hakkında detayları açıklayan TOKİ, konut ve iş yerlerini almak isteyen alıcıların, konutları yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerini ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile alabileceklerini belirtti.
TOKİ KONUTLARI 7 ŞUBAT'TA SATILACAK
Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.
TOKİ 26 İLDE KONUT SATACAK
Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
TOKİ 29 İLDE İŞ YERİ SATACAK
Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.
TOKİ İLETİŞİM
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?
- Alper Gezeravcı bugün mü, ne zaman, saat kaçta dönecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!
- MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?
- YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
- SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...
- Gelinim Mutfakta 6 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- Uyurken zayıflatıyor! En etkili göbek eriten yoğurt kürü...
- 30 günde 10 kilo verdi! Instagram hesabından paylaştı! Can Yaman son hali şoke etti! "Çok zor bir dönemdi"
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek yerler listesi! Buraya gidenler bir daha ayrılmıyor
- 7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed'e (SAV) Miraç'ta verilen üç hediye
- Miraç Kandili'nde çekilecek ZİKİR VE TESBİHLER! 📿 Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Faziletli esmalar ve zikirler...