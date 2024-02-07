Deprem bölgesinde sanayi toparlanışını sürdürüyor! OSB'ler seferber oldu
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Asrın felaketinde 11 il etkilenirken, deprem sonrası üretim kaybı yaşayan OSB’lerdeki fabrikalar toparlandı. 11 ilde 560 bine yakın kişiye istihdam sağlayan fabrikalarda üretim arttı. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat öncesine dönüldü.
Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri (OSB) deprem sonrası hayata dönüşte kilit rol oynadı. Asrın felaketinin birinci yılında afet bölgesi kapsamındaki 11 il ekonomide küllerinden doğuyor. Toplam ihracatta deprem öncesi dönemi aşan bu illerin beşinde kurulan şirket sayısı 2022'yi geride bıraktı. Ekonomideki toparlanmada sanayi bölgeleri adeta lokomotif oldu.
559.930 KİŞİYE İSTİHDAM
Şehir dışındaki bu organize yapıların yüzde 95'i Maraş depremlerinde ayakta kalmayı başardı. Bu da şehirlerin hem yeniden inşasında hem de göç dalgalarının önlenmesinde en güçlü faktör oldu. Son verilere göre depremin en çok etkilediği 11 ildeki 37 OSB'de an itibarıyla 5 bin 185 fabrikanın bacası tüterken, bu tesislerde 559 bin 930 kişiye istihdam sağlanıyor.
KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ
En sevindirici gelişme ise depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta ilk aylarda yüzde 70'lere kadar ulaşan üretim kaybının, bugün 6 Şubat 2023 öncesinin de ötesine geçip pozitife dönmesi. Konuyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Depremden en çok etkilenen 5 şehrimizden olan Adıyaman'daki OSB'lerimizde depremin yaşandığı şubatta üretim kaybı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70'lere ulaşmıştı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında bu oran yüzde 9.7'ye geriledi" dedi.
ANTEP DE POZİTİFE DÖNDÜ
Kütükcü sözlerine şöyle devam etti: "Aynı dönemde Hatay'daki OSB'lerimizde üretim kaybı yüzde 74'ten yüzde 19'a, Malatya'daki OSB'lerimizde üretim kaybı yüzde 70'den yüzde 6.6'ya geriledi. Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki OSB'lerimizdeki üretim kayıpları ise telafi edilerek, pozitif alana geçildi. Geçtiğimiz yılın şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 üretim kaybı yaşayan Gaziantep'teki OSB'lerimiz, geçtiğimiz yılın aralık ayında üretimlerini yüzde 4.1 artırırken, aynı dönemde yüzde 74.5 üretim kaybı yaşadığımız Kahramanmaraş'taki OSB'lerimiz üretimlerini yüzde 0.69 artırdı."
OSB'lerde 5 bin 185 firma var
OSB'LER SEFERBER OLDU
Kütükcü, OSBÜK olarak deprem anından itibaren çok hızlı aksiyon alarak bölgenin yanında olduklarını belirterek, "81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizle birlikte bölgenin insani ihtiyaçlarının karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına, iş makinesi ve teknik ihtiyaçların karşılanmasından, konteyner ihtiyacından kalıcı konut ihtiyacının karşılanmasına değin her alanda deprem bölgemiz için adeta seferber olduk" ifadelerini kullandı. Kütükcü, bölgedeki üretimin deprem öncesine geri dönmesi için barınma sorununun tamamen ortadan kaldırılması ve şehirlerden ayrılan işgücünün yeniden dönmesinin şart olduğunu da sözlerine ekledi.
11 İLDE 37 SANAYİ BÖLGESİ
Depremden etkilenen 11 ilde 37 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu organize sanayi bölgelerindeki 5 bin 185 firmada 559 bin 930 kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor.
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