Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Deprem bölgesine hibe desteği...

Kırsal Kalkınma Destekleri 189,1 milyon TL 2023 yılında Afet Bölgesi illerimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Kırsalda Uzman Eller Projesi kapsamında 2 bin 161 projeye hibe desteği sağlandı. 220 milyon TL Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerindeki IPARD projelerinin hibe tutarlarında fiyat farkı uygulaması gerçekleştirilerek ilave destek sağlandı" dedi.

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