Mevduat getirisiyle 1 ayda net 18.739 TL kazanç! Vadeli Şubat 2024 faiz oranları...

Son dönemde banka mevduat faiz oranlarında dikkate değer bir artış yaşanması, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu yükselen mevduat faiz oranları, tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için son derece çekici bir seçenek haline gelmiştir. Ancak, her bankanın sunduğu faiz oranları farklılık gösterdiği için, en uygun teklifi bulmak adına farklı bankaları karşılaştırmak büyük önem taşımaktadır.

500.000 TL 32 Gün (1 Ay) Vadeli Mevduat Faizi

İşte bazı bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve potansiyel getiriler: