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Mevduat getirisiyle 1 ayda net 18.739 TL kazanç! Vadeli Şubat 2024 faiz oranları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Mevduat getirisiyle 1 ayda net 18.739 TL kazanç! Vadeli Şubat 2024 faiz oranları...

Güvenli bir şekilde tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için mevduat hesapları, tercih edilen bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, en etkili getiriyi elde etmek amacıyla bankalar arasındaki mevduat faiz oranlarına ve vadelerine özel bir önem vermeli. Farklı bankalardaki mevduat hesaplarını karşılaştırmak, bu süreçte hayati bir rol oynuyor. Örneğin, 500 bin TL gibi bir miktarı farklı vadelerdeki mevduat hesaplarında değerlendirmeye karar verdiğinizde, bu size çeşitli getiriler sunabilir. İşte 1 aylık kazanç tablosu

Son dönemde banka mevduat faiz oranlarında dikkate değer bir artış yaşanması, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu yükselen mevduat faiz oranları, tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için son derece çekici bir seçenek haline gelmiştir. Ancak, her bankanın sunduğu faiz oranları farklılık gösterdiği için, en uygun teklifi bulmak adına farklı bankaları karşılaştırmak büyük önem taşımaktadır.

500.000 TL 32 Gün (1 Ay) Vadeli Mevduat Faizi

İşte bazı bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve potansiyel getiriler:

ING e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 18.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 518.739,73 TL

Fibabanka Kiraz Hesap:

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 19.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 519.156,16 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 18.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 518.739,73 TL

ON ON Plus:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 18.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 518.739,73 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 18.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 518.739,73 TL

DenizBank E-Mevduat:

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 18.323,29 TL
Vade Sonu Tutar: 518.323,29 TL

N Kolay N Kolay Bono:

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 18.323,29 TL
Vade Sonu Tutar: 518.323,29 TL

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ahaber.com.tr sorumluluk kabul etmez.

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