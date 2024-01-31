Türk Eximbank’tan ihracatçılara 50 milyar dolarlık destek! Bakan Mehmet Şimşek: Hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

İhracatçılara sağlanan desteklere değinen Güney, şöyle konuştu:

"2023 yılında ihracatçılarımıza 19,6 milyar dolar nakdi kredi sağladık ve 22,4 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta ederek, onları tahsilat riskinden koruduk. İhracatçılarımızın güvenle ihracat yapmalarını sağladık. Böylece, 2023 yılında ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek vermiş olduk."

"FİNANSMAN DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Güney, ihracatın tabana yaygınlaşması için KOBİ'lerin banka desteklerine erişimine büyük önem verdiklerini aktararak, Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçılar arasında 2020 yılında yüzde 70 olan KOBİ payını 2023 yılı sonunda yüzde 84,2 seviyesine yükselttiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı sermaye artışlarıyla Bankanın sermaye yapısının oldukça güçlendiğine dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın Temmuz 2023'te 6,8 milyar lira ve bu yılın ilk günlerinde 3,3 milyar lira olmak üzere yapmış olduğu 10,1 milyar liralık nakdi sermaye desteğinin kaldıraç etkisiyle Bankamızın başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılara sağlamış oluğu finansman desteği artarak devam edecektir. 2024 yılında da küresel konjonktürde yaşanan olumsuzluklara rağmen, ülke olarak ihracat hedefimizi gerçekleştirmek için ihracatçımıza olan kredi ve alacak sigortası desteğimizi daha da artırarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bu desteğin 24 milyar doları kredi ve 26 milyar doları sigorta ve garanti olarak sağlanacak."