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Ocak 2024 döneminde enflasyon oranı ne kadar olacak? İlk tahminler geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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Ocak 2024 döneminde enflasyon oranı ne kadar olacak? İlk tahminler geldi

Son dakika haberi | Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon verileriyle ilgili ilk anket geldi. Ekonomistler Ocak 2024 dönemine ilişkin yaptıkları tahminlerde enflasyon beklentisini yüzde 6,84 olarak açıkladı.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

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