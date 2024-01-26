Dul ve Yetim aylığı miktarları yükseldi! Zamlı ödeme müjdesi geldi! Dul ve Yetim maaşları (Ölüm aylığı) ne zaman yatacak? TCKN sonu 0-2-4-8 olanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarındaki artışla birlikte dul ve yetim aylıklarındaki farkların ödeme tarihlerini duyurarak, emekliler ve dul yetim aylığı alanların merakını giderdi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleştirilen artışlar, vefat eden sigortalının eşine düşen hisse oranına göre belirlenmiş ve bu doğrultuda maaşlarda artışlar gerçekleşmiştir. Peki zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Emekliye ek zam 11,68 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı zammı için müjdeyi verdi. Buna göre SSK, Bağ-Kur,emekli zammı memur emeklisi zam oranı olan yüzde 49,25'e eşitlendi.

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ