Dul ve Yetim aylığı miktarları yükseldi! Zamlı ödeme müjdesi geldi! Dul ve Yetim maaşları (Ölüm aylığı) ne zaman yatacak? TCKN sonu 0-2-4-8 olanlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarındaki artışla birlikte dul ve yetim aylıklarındaki farkların ödeme tarihlerini açıkladı, bu da emekliler ve dul yetim aylığı alanların merakını giderdi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılan artışlar, vefat eden sigortalının eşine düşen hisse oranına göre belirlenmiş ve bu doğrultuda maaşlarda artışlar gerçekleşmişti. Peki zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarındaki artışla birlikte dul ve yetim aylıklarındaki farkların ödeme tarihlerini duyurarak, emekliler ve dul yetim aylığı alanların merakını giderdi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleştirilen artışlar, vefat eden sigortalının eşine düşen hisse oranına göre belirlenmiş ve bu doğrultuda maaşlarda artışlar gerçekleşmiştir. Peki zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
Emekliye ek zam 11,68 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı zammı için müjdeyi verdi. Buna göre SSK, Bağ-Kur,emekli zammı memur emeklisi zam oranı olan yüzde 49,25'e eşitlendi.
ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul veya yetim aylığı alanlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren oluşan aylık farkların ödeme sürecini duyurdu. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların aylıklarındaki farklar, 26 Ocak 2024 Cuma günü itibariyle aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödenmeye başlanacak.
A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.
ZAMLI MAAŞ TABLOSU
2023 Temmuz ayında ek ödeme dahil toplam maaşı 2574 olan bir kişiye yapılan 1268,0 TL'lik zam ile 2024 Ocak-Temmuz döneminde maaşı 3842'ye yükseldi.
Eğer bu kişiye ait hisse oranı %50 ise, 2023 Temmuz'daki ek ödemeli maaşı 5511,20 olup, yapılan 2714,7 TL'lik zamla birlikte 2024 Ocak-Temmuz dönemindeki maaşı 8225,47 TL'ye çıktı.
Öte yandan, %75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişinin 2023 Temmuz maaşı 7541,49 iken, gerçekleşen 3714,2 TL'lik zam sonrasında 2024 Ocak-Temmuz maaşı 11255,67 TL olarak belirlendi.
KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?
Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.
Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.
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