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TÜİK'ten enflasyon açıklaması! "Manipülatif ve art niyetli"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2024
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TÜİK’ten enflasyon açıklaması! Manipülatif ve art niyetli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son dönemde "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade etti. Yapılan açıklamada TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğu belirtildi.

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