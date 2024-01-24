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Son dakika | Ticaret Bakanlığ fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza yağdırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2024
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Son dakika | Ticaret Bakanlığ fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza yağdırdı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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