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Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz destek ödemeleri başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2024
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Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira doğal gaz tüketim desteği ödeneceğini bildirdi.

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