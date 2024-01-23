Ocak 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verileri belli oldu! Son ayların en yükseği...

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta, Aralık 2023'e kıyasla yüzde 3,9 arttı.

Geçen ay 77,4 olan endeks, bu ay 80,4 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks Haziran 2023'te 85,1 seviyesini görmüştü.