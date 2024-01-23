Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni yılın ilk faiz kararını kısa bir süre içinde duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayındaki bir önceki toplantısında politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çıkarmıştı. Türkiye'deki bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcıların banka mevduatlarına olan ilgisini önemli ölçüde artırmış durumda. Bu artış, özellikle kısa vadeli yatırımlar için daha cazip hale gelmiş, 32 günlük vadeli mevduat hesapları aracılığıyla yatırımcılara gözle görülür kazançlar elde etme fırsatı sunmaktadır.
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz artışları, finansal piyasalarda önemli değişimlere sebep oldu ve bu değişikliklerin en belirgin etkilerinden biri mevduat faizlerindeki artış oldu. Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki bu değişim, özellikle parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki 50.000 TL ne kadar kazandırır? İşte 32 günlük kazanç tablosu...
BANKA BANKA FAİZ GETİRİSİ
ING Bankası:
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL
Alternatif Bank:
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 1.957,26 TL
Vade Sonu Tutar: 51.957,26 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap, Standart Vadeli Hesap):
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap, Standart Vadeli Hesap):
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL
Anadolubank (Renkli Hesap, Standart Vadeli Hesap):
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL
Odea (Yeni Vadeli Mevduat Hesap, Standart Vadeli Hesap):
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL
DenizBank (E-Mevduat, Standart Vadeli Hesap):
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 1.832,33 TL
Vade Sonu Tutar: 51.832,33 TL
Editör Notu: Bu metin, yatırım tavsiyesi içermemektedir. Emekli promosyonlarıyla ilgili güncel fiyatlar ve detaylar için lütfen ilgili bankanın resmi web sitesini ya da şubesini ziyaret ediniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?
- Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…
- Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fenerbahçe ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!
- X hastalığı nedir, ne anlama geliyor? DSÖ yeni salgın tehdidini duyurdu! X hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı?
- AÖL Kayıt yenileme takvimi 2023-2024 | Açık Lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman? 2. Dönem kayıt yenileme kılavuzu...
- 22 gol, 7 asist! İsmail Kartal’dan transfer şov! Kanarya'ya hayırlı uğurlu olsun
- Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
- VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
- Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak