Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz artışları, finansal piyasalarda önemli değişimlere sebep oldu ve bu değişikliklerin en belirgin etkilerinden biri mevduat faizlerindeki artış oldu. Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki bu değişim, özellikle parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki 50.000 TL ne kadar kazandırır? İşte 32 günlük kazanç tablosu...

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