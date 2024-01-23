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Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni yılın ilk faiz kararını kısa bir süre içinde duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayındaki bir önceki toplantısında politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çıkarmıştı. Türkiye'deki bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcıların banka mevduatlarına olan ilgisini önemli ölçüde artırmış durumda. Bu artış, özellikle kısa vadeli yatırımlar için daha cazip hale gelmiş, 32 günlük vadeli mevduat hesapları aracılığıyla yatırımcılara gözle görülür kazançlar elde etme fırsatı sunmaktadır.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz artışları, finansal piyasalarda önemli değişimlere sebep oldu ve bu değişikliklerin en belirgin etkilerinden biri mevduat faizlerindeki artış oldu. Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki bu değişim, özellikle parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki 50.000 TL ne kadar kazandırır? İşte 32 günlük kazanç tablosu...

BANKA BANKA FAİZ GETİRİSİ

ING Bankası:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL

Alternatif Bank:

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 1.957,26 TL
Vade Sonu Tutar: 51.957,26 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap, Standart Vadeli Hesap):

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap, Standart Vadeli Hesap):

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL

Anadolubank (Renkli Hesap, Standart Vadeli Hesap):

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL

Odea (Yeni Vadeli Mevduat Hesap, Standart Vadeli Hesap):

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 1.873,97 TL
Vade Sonu Tutar: 51.873,97 TL

DenizBank (E-Mevduat, Standart Vadeli Hesap):

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 1.832,33 TL
Vade Sonu Tutar: 51.832,33 TL

Editör Notu: Bu metin, yatırım tavsiyesi içermemektedir. Emekli promosyonlarıyla ilgili güncel fiyatlar ve detaylar için lütfen ilgili bankanın resmi web sitesini ya da şubesini ziyaret ediniz.

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