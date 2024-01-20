Uzay sanayine yönelik yatırımlar sürecek! Alper Gezeravcı sonrası yeni adımlar yolda: Türkiye bu yarışta olmalı

14 GÜNDE 13 FARKLI DENEY

Kacır, "Her ikisi de yaklaşık 28 bin kilometre/saat hızında dünyadan yaklaşık 400 kilometre mesafede, yörüngede seyahat etmekte olan uluslararası uzay istasyonuyla astronotları taşıyan kapsül birazdan buluşmuş olacak ve Alper Gezeravcı, Türk bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna adım atmış olacak. Ümit ediyorum ki başarıyla 14 gün boyunca bilim misyonumuzu gerçekleştirecek. Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi icra edecek ve sağlıklı bir şekilde yeniden önce dünyaya, sonra ülkemize dönecek." dedi.

THY YOLCULARA KENETLENME ANINI DUYURDU

Türk Hava Yolları uçağında kaptanın kenetlenme heyecanını tüm yolculara duyurduğunu belirten Kacır, "Alper Bey'in ailesi de şu anda Türkiye'ye dönüş yolunda başka bir uçaktalar. Aynı şekilde onların uçuşunda da yine tüm yolculara THY kaptanının bu anonsu yaptığını öğrendim. Yani yaşanan heyecan sadece yeryüzünde değil şu anda gökyüzünde de paylaşılıyor. Tüm milletimize bu coşkuya bu heyecanı ortak olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bu misyonun gelecek nesillerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ilham kaynağı olacağını ümit ediyorum ve inşallah çok daha büyük projeleri hep birlikte gerçekleştirmek için çalışmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.