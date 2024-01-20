Uzay sanayine yönelik yatırımlar sürecek! Alper Gezeravcı sonrası yeni adımlar yolda: Türkiye bu yarışta olmalı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarihi anlara yönelik açıklamalarda bulundu. Kacır, uzay sanayinde atılımların süreceğini kaydederken "Bu ekonomiden Türkiye olarak pay almamamız için inanın hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu yarışta olması gerektiğini söyleyen Bakan Kacır "On yıllar boyunca Türkiye’ye önemli kazanımlar getirecek ve inşallah bunun devamı da gelecek.” dedi. İşte detaylar...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 37 saat süren uzay yolculuğunun ardından (TSİ) 13:42'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi.
KENETLENME PROGRAMINA CANLI BAĞLANDI
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği kenetlenme; İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay Meydanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan planetaryumlardan da ilgiyle takip edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'den dönüşünde uçaktan, planetaryumlarda gerçekleştirilen kenetlenme programının ana yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
HEYECAN VERİCİ BİR AN
Bakan Kacır, ilk fırlatma anından yaklaşık 37 saat sonra ikinci büyük heyecanın hep birlikte yaşandığını belirterek, "Şu anda THY'nin Houston-THY'nin İstanbul seferinde seyahat ediyoruz, ülkemize dönüyoruz. Biz de uçaktan anbean ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan kapsülün, uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonuyla buluşmasını takip ediyoruz. Arkadaşlarımız görev kontrol merkezinde aynı şekilde takiplerini sürdürüyorlar. Bu heyecan verici bir an." şeklinde konuştu.
14 GÜNDE 13 FARKLI DENEY
Kacır, "Her ikisi de yaklaşık 28 bin kilometre/saat hızında dünyadan yaklaşık 400 kilometre mesafede, yörüngede seyahat etmekte olan uluslararası uzay istasyonuyla astronotları taşıyan kapsül birazdan buluşmuş olacak ve Alper Gezeravcı, Türk bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna adım atmış olacak. Ümit ediyorum ki başarıyla 14 gün boyunca bilim misyonumuzu gerçekleştirecek. Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi icra edecek ve sağlıklı bir şekilde yeniden önce dünyaya, sonra ülkemize dönecek." dedi.
THY YOLCULARA KENETLENME ANINI DUYURDU
Türk Hava Yolları uçağında kaptanın kenetlenme heyecanını tüm yolculara duyurduğunu belirten Kacır, "Alper Bey'in ailesi de şu anda Türkiye'ye dönüş yolunda başka bir uçaktalar. Aynı şekilde onların uçuşunda da yine tüm yolculara THY kaptanının bu anonsu yaptığını öğrendim. Yani yaşanan heyecan sadece yeryüzünde değil şu anda gökyüzünde de paylaşılıyor. Tüm milletimize bu coşkuya bu heyecanı ortak olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bu misyonun gelecek nesillerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ilham kaynağı olacağını ümit ediyorum ve inşallah çok daha büyük projeleri hep birlikte gerçekleştirmek için çalışmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
AXIOM SPACE YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTUK
Bakan Kacır, şunları söyledi: "Fırlatmanın gerçekleştiği Florida'dan Houston'a geçtik ve orada bu fırlatma misyonunda ve insanlı uzay misyonunda paydaşımız olan Axiom Space firmasının kurucularıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Halihazırda yeni bir uzay istasyonu, kurulum çalışmaları, üretim çalışmaları sürdürüyorlar. Aynı zamanda farklı uzay misyonlarında astronotların giyeceği kıyafetlerin tasarımlarını, üretimlerini gerçekleştiriyorlar."
UZAY SANAYİNDE ATILIM YAPALIM
"Tabii bütün bu misyonların arkasında muazzam bir endüstri gelişiyor dünyada." diyen Kacır, "Biz arzu ediyoruz ki nasıl savunma sanayinde endüstrimiz gelişti, 3 bine yakın firmamız 80 binden fazla insan kaynağımızla sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, rekabetçi şekilde dünyaya yüksek teknoloji ihracat edebilen bir ülke olduysak. İnşallah önümüzdeki dönemde uzay sanayinde de benzer bir atılım yapalım." şeklinde konuştu.
600 MİLYAR DOLARI AŞAN UZAY EKONOMİSİ
Küresel uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını anlatan Kacır, "Birkaç sene içerisinde bir trilyon dolara erişecek. Bu ekonomiden Türkiye olarak pay almamamız için inanın hiçbir sebep yok. Aynı şekilde Houston'da NASA'nın yetkilileriyle de toplantılar gerçekleştirdik ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı programlarda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim gücüyle daha fazla rol üstlenmesini sağlamak konusunda ortak çalışmalar yürütebileceğimizi değerlendirdik." şeklinde konuştu.
UZAYA AYRILAN BÜTÇE KONUSUNDAKİ SPEKÜLASYONLAR
Uzay misyonuna ayrılan bütçe konusundaki spekülasyonlara değinen Bakan Kacır, "Tabii bir yandan bu misyonu heyecanla takip ederken bir yandan bazı tartışmaların da olmakta olduğunu görüyorum. Her ne kadar milletimizin tamamına yakını bu misyonun heyecanını duyuyor olsa da bazıları, bu misyona ayrılmış olan bütçeyle ilgili çeşitli spekülasyonlar da yapıyorlar. Önce şunu ifade edeyim; Elbette, hangi alanlara ne kadar bütçe ayrılacağı bir politik tercihtir ama nihayetinde aynı zamanda stratejik bir tercihtir. Bu tercihler yapılırken ülkemizin hem bugünü hem yarını düşürülür. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye, bugün dünyaya yılda 255 milyar 800 milyon dolar ihracat yapabilen bir Türkiye." diye konuştu.
BU YARIŞTA OLMAMIZ GEREKLİYDİ
Kacır, "Türkiye, dünyaya ihracat edebildiği sadece bir savunma sanayi platformunun kıymetiyle insanlı uzay misyonu gerçekleştirebilen bir Türkiye artık. Böylesi misyonların ülke kalkınmasında, beşeri sermayenin, insan kaynağının yüksek teknolojiye yönlendirilmesinde çok önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Yine bugüne dek dünyada 40'tan millet vatandaşını uzaya göndermiş. Bizim elbette, milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren, milli uzay programı projelerini bir bir hayata geçiren, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen bir ülke olarak bu yarışta ve bu yolculukta olmamız gerekliydi." dedi.
TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRECEK
"Biz milletimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru kararları vermeye gayret ediyoruz" diyen Kacır, "Sadece bugünü değil, yarını, Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam ediyor olacağız. Bu misyon hem taşıdığı bilim misyonu hüviyetiyle hem Türk gençliğine ve Türk çocuklarına ilham kaynağı olması açısından on yıllar boyunca Türkiye'ye önemli kazanımlar getirecek ve inşallah bunun devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.
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