Maaşlar 150 bin TL ama çalışan yok! O sektöre işçi aranıyor
Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektöründe maaşlar 150 bin TL'ye kadar çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından hazırlanan raporda 150 bin TL maaşa rağmen demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü gibi pozisyonlarda işçi bulmakta zorlanıldığı belirtildi.
Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 2023 yılının son çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, ara eleman sorununa vurgu yapıldı.
İnşaat sektörünün 2023 yılına yüksek girdi maliyetleri ve emtia sorunları ile başladığı hatırlatılan raporda, özellikle işçilik endeksindeki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi.
"İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi 'mavi yaka' olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin TL seviyelerine kadar çıkmıştır" denilen raporda sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşandığı belirtildi.
Raporda çözüm için şu öneriler paylaşıldı: "Sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması, hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir."
YARIM TRİLYON DOLAR AŞILDI
Salgın sonrası toparlanma sürecine giren ekonomilerdeki sıkılaşma ve yaşanan savaşların neden olduğu tüm olumsuzluklara rağmen yurt dışı müteahhitlik hizmetleri alanında, 2023 yılında 389 projeyle 27 milyar 392 milyon dolar tutarında yeni iş hacmine ulaşıldığının belirtildiği raporda, "İnşaat sektörünün ilk kez 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğü, 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 projeyle toplam 501 milyar 878 milyon ABD Doları ile rekor düzeye ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.
2023 yılı boyunca siyasi ilişkilerde olumlu gelişmelerin yaşandığı başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez bölgesi ülkeleri ve Irak'a yönelik yoğun çalışmalar yürütüldüğünün vurgulandığı raporda, "Ülkemizin Suudi Arabistan ile mevcut ilişkilerinin gelişimi çerçevesinde, ülkenin Türk inşaat sektörü için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan bir pazar konumuna geldiği görülmektedir" denildi.
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