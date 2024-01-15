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Anlık nakit ihtiyacı olanlar hemen baksın! 10.000-20.000-25.000 TL'lik Faizsiz (%0) 6 ay vadeli krediler çıktı! İşte başvuru detayları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2024
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Anlık nakit ihtiyacı olanlar hemen baksın! 10.000-20.000-25.000 TL’lik Faizsiz %0 6 ay vadeli krediler çıktı! İşte başvuru detayları

Nakite acil ihtiyaç duyan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ekonomik zorluk içinde olan müşterilere destek amacıyla Garanti, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. Bu kapsamda, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere 10.000, 20.000 ve 25.000 TL arasında sıfır faizli ve taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. İşte başvuru detayları...

Faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, ekonomik zorluklarla karşılaşan vatandaşlar için bankalar tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyaları önemli bir destek sağlıyor. Bu kampanyalar, birçok bankanın yeni müşteri çekme stratejisi kapsamında faizsiz kredi seçeneklerini kullanıcılara sunmasını içeriyor. Bankalar arasındaki rekabet, müşterilere daha avantajlı ve uygun finansal çözümler sunma yönünde bir çaba olarak kendini gösteriyor.

QNB Finansbank:

QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 10.000 TL'ye kadar olan kredi talepleri için 6 aya kadar %0 faiz avantajı sunan banka, ekonomik çözüm arayanlara cazip bir seçenek sunuyor. Kampanya detayları ve başvuru şartları için QNB Finansbank Resmi Web Sitesi ziyaret edilebilir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Enpara:

Enpara, yeni müşterilere yönelik avantajlı bir kampanya düzenliyor. 10.000 TL'lik kredi için 6 ay vadeli %0 faiz oranı ile kullanıcılarına finansal destek sağlıyor. Kampanya detayları ve başvuru şartları için Enpara Resmi Web Sitesi ziyaret edilebilir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Akbank:

Akbank, mobil uygulama üzerinden kredi kartına başvuru yapan müşterilere özel bir kampanya sunuyor. Mobil bankacılığı tercih edenler, 20.000 TL'ye kadar olan taksitli avanslarını 6 ay vadeyle %0 faizle kullanma fırsatına sahipler. Kampanya detayları ve başvuru şartları için Akbank Resmi Web Sitesi ziyaret edilebilir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

İş Bankası:

İşCep kullanıcılarına özel bir kampanya sunan İş Bankası, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile yeni müşterilerini bekliyor. 20.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlayan banka, 2-6 ay vade seçenekleriyle müşterilerine ekonomik destek sunuyor. Kampanya detayları ve başvuru şartları için İş Bankası Resmi Web Sitesi ziyaret edilebilir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Denizbank:

Denizbank, MobilDeniz uygulamasını tercih eden yeni müşterilere özel bir kampanya başlattı. 10.000 TL'ye kadar olan taksitli nakit talepleri için 6 ay vadeli %0 faiz avantajı sunan banka, mobil bankacılık kullanıcılarına ekonomik çözüm sunuyor. Kampanya detayları ve başvuru şartları için Denizbank Resmi Web Sitesi ziyaret edilebilir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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