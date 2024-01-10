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Bakanlıktan 2 bin 392 engelli atama müjdesi: Tercihler ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek! EKPSS 2024 BAŞVURU EKRANI...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Bakanlıktan 2 bin 392 engelli atama müjdesi: Tercihler ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek! EKPSS 2024 BAŞVURU EKRANI...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Tercih işlemleri için tercih kılavuzu bugün itibariyle yayınlanacak. Adaylar, tercihlerini 10-19 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte detaylar...

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