SHGM’den ’Boeing 737 MAX 9’ açıklaması

Konuya ilişkin olarak SHGM'den bir açıklama geldi. SHGM'den yapılan açıklamada, " Alaska Havayollarına ait Boeing B737-9S (MAX) model N704AL tescil işaretli hava aracının 05 Ocak 2024 tarihinde gövdesinin sol tarafında yer alan bir parça kalkıştan bir süre sonra uçaktan koparak ayrılmıştır. Bu hava aracı ile aynı seride üretilen toplam 182 uçak çeşitli operatörlerin filolarında halen hizmet vermektedir. ABD Federal Havacılık İdaresi konu hakkında Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi (EAD) yayınlamış ve bu serideki uçakların 'ground' edilmesi ve düzeltici işlem uygulanmaksızın uçuş operasyona verilmemesi gerekliliğini duyurmuştur. İmalatçı Boeing firmasınca belirlenecek ve FAA tarafından onaylanacak kontrol ve/veya bakım işlemleri sonunda uçakların yeniden sefere verilebileceği değerlendirilmektedir. Süreçler Genel Müdürlüğümüzce tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde yürütülmekte olup ülkemiz havayolu işletmelerine ait bahse konu hava araçları ve ülkemiz hava sahasını kullanacak anılan hava araçlarına ilişkin süreçler Genel Müdürlüğümüz talimatları ile yönetilecektir" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN