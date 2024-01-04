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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten para politikası ve enflasyon mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten para politikası ve enflasyon mesajı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

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