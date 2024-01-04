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4 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine indirim mi geldi, kaç TL son dakika? Benzin, LPG fiyatları: İstanbul, İzmir, Ankara...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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4 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine indirim mi geldi, kaç TL son dakika? Benzin, LPG fiyatları: İstanbul, İzmir, Ankara...

"Motorin indriim mi geldi, gelecek mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle, benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor. Bu sebeple araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Öte yandan 2023 enflasyonunun belli olmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı. ÖTV artışı sonrası benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte haberin detayları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarına yönelik güncellemeler devam ediyor. Araç sahipleri ise, "Benzin ve motorin indirimi geldi mi, ne zaman gelecek?" gibi soruları gündeme getiriyor. İşte 4 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

ÖTV ARTIŞI SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI KADAR OLDU?

2023 enflasyonunun belli olmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı.

Buna göre ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı.

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

4 OCAK 2024 MOTORİN FİYATLARI LİSTESİ

🔹İstanbul 39,33 TL

🔹Ankara 39,91 TL

🔹İzmir 40,15 TL

BENZİN FİYATLARI

🔹İstanbul 36,77 TL

🔹Ankara 37,40 TL

🔹İzmir 37,58 TL

LPG FİYATLARI

🔹İstanbul 19,63 TL

🔹Ankara 19,50 TL

🔹İzmir 19,27 TL

Fiyatlar il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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