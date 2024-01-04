4 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine indirim mi geldi, kaç TL son dakika? Benzin, LPG fiyatları: İstanbul, İzmir, Ankara...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarına yönelik güncellemeler devam ediyor. Araç sahipleri ise, "Benzin ve motorin indirimi geldi mi, ne zaman gelecek?" gibi soruları gündeme getiriyor. İşte 4 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...