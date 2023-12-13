Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...

Geçerli olmayan adalar, Santorini, Girit ve Mikanos, 3 adada bu geçerli değil. Şu anda vize ücreti 60 euro olarak belirlendi. Yani 1873 TL. Schengen vizesine Yunanistan'da müracaat etseniz 110 euroydu. Bu biraz daha ekonomik bir vize. Böyle bir talep vardı. Normal vize prosedürünü uyguladığınızda aylar sonrasına vize veriliyor. Vatandaşların bu seyahatleri tercih etmesi mümkün olmuyordu. Ben önümüzdeki yaz sezonunda çok ciddi bir artış bekliyorum. Yunanistan'da geldiğimiz seviyeler 1 milyona yakalamıştı. Daha sonra vize sıkıntıları ve pandemiden sonra 500 bin civarlarına düştü. Ben bu sene tekrar 1 milyon civarına yaklaşacağını düşünüyorum.