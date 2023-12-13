Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...
Yunanistan, adalarını ziyaret etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yönelik 7 günlük vize muafiyeti sağlama kararı aldı. Bu muafiyet, yaz sezonuyla sınırlı olmayacak şekilde yıl boyunca geçerli olacak. Bu uygulama, Türk turistlere Yunan adalarını keşfetme ve ziyaret etme konusunda daha esnek bir fırsat sunarak turizm alanında işbirliğini artırmayı amaçlıyor.
Yunanistan, Türk vatandaşlarının Yunan Adaları'nı ziyaretinde vize muafiyeti uygulamasına yönelik önemli bir karar aldı. Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayan bu muafiyet, ziyaretçilere 7 gün boyunca vize gereksinimi olmaksızın bu güzel adalarda kalma imkanı tanıyacak. Peki Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı?
VİZE TEK ADAYLA MI SINIRLI OLACAK?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Sakız, Midillli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarına girişte Türk vatandaşlarına feribot bileti alınırken, üç gün öncesinden gideceği adayla sınırlı olmak kaydıyla 7 gün vize uygulaması yapacak. Daha önce bu uygulama yapılmıştı. Oradan yola çıkarak fikir yürütüyoruz.
Daha önce ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ziyaret etmek istedikleri adanın feribot biletini alırken, adada kalacakları otel rezervasyonu ile birlikte müracaat edip bir hafta süre ile vize alabiliyorlardı. Şu anda aynı uygulamayı tekrar geçerli hale getiriyorlar.
VİZE ÜCRETLERİ NE KADAR?
Geçerli olmayan adalar, Santorini, Girit ve Mikanos, 3 adada bu geçerli değil. Şu anda vize ücreti 60 euro olarak belirlendi. Yani 1873 TL. Schengen vizesine Yunanistan'da müracaat etseniz 110 euroydu. Bu biraz daha ekonomik bir vize. Böyle bir talep vardı. Normal vize prosedürünü uyguladığınızda aylar sonrasına vize veriliyor. Vatandaşların bu seyahatleri tercih etmesi mümkün olmuyordu. Ben önümüzdeki yaz sezonunda çok ciddi bir artış bekliyorum. Yunanistan'da geldiğimiz seviyeler 1 milyona yakalamıştı. Daha sonra vize sıkıntıları ve pandemiden sonra 500 bin civarlarına düştü. Ben bu sene tekrar 1 milyon civarına yaklaşacağını düşünüyorum.
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- Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...
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