Borsa günü yükselişle tamamladı! Piyasalar rekora koşuyor! İşte son durum...
12 Aralık'ta gün içinde en düşük 7.661,60, en yüksek 7.790,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanarak 7.748,85 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 7.748,85 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 4,02, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,91 ile iletişim oldu.
ALTININ ONS FİYATI 1983 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1983 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 920 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,42'den, bileşik getirisi de yüzde 38,56'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9570 lira, satışta 29,0731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9193 lira, satışta 29,0352 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 145,6 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3 azalışla 73,9 dolardan işlem görüyor.
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