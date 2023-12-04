Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?
"Altın fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları, yeni haftaya yukarı yönlü bir seyirle başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon öncesi özellikle gram altının ne kadar olduğu merak konusu oluyor. İşte 4 Aralık 2023 güncel altın fiyatları listesi...
"Altın fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları, yeni haftaya yukarı yönlü bir seyirle başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon öncesi özellikle gram altının ne kadar olduğu merak konusu oluyor. İşte 4 Aralık 2023 güncel altın fiyatları listesi...
4 ARALIK 2023 ALTIN FİYATLARI SON DURUM!
💰GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.939,47₺
Gram altın satış: 1.939,81₺
💰ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.132,00₺
Çeyrek altın satış: 3.180,00₺
💰YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.275,00₺
Yarım altın satış: 6.353,00₺
💰TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 12.512,00₺
Tam altın satış: 12.654,00₺
💰CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.008,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.205,00₺
💰ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.839,00₺
Ata altın satış: 12.987,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Aralık Pazartesi günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.
2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA!
Kasım ayı bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıkalancak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.
Yıllık enflasyon beklentileri:
"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?
- Memura zam müjdesi geldi! 1 veri kala, maaş hesabı oluştu! Öğretmen, avukat, polis, hemşire! Toplu sözleşme zammı...
- ARALIK KİRA ZAMMI SON DAKİKA! TEFE- TÜFE kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu 2023? Ev, iş yeri, dükkan kira zammı hesaplama...
- Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...
- Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN'ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...
- TOKİ'den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...
- Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...
- SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....
- EYT'siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...
- Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu, açıklandı mı? Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
- TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?