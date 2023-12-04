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Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2023
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Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

"Altın fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları, yeni haftaya yukarı yönlü bir seyirle başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon öncesi özellikle gram altının ne kadar olduğu merak konusu oluyor. İşte 4 Aralık 2023 güncel altın fiyatları listesi...

"Altın fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları, yeni haftaya yukarı yönlü bir seyirle başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon öncesi özellikle gram altının ne kadar olduğu merak konusu oluyor. İşte 4 Aralık 2023 güncel altın fiyatları listesi...

4 ARALIK 2023 ALTIN FİYATLARI SON DURUM!

💰GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.939,47₺

Gram altın satış: 1.939,81₺

💰ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.132,00₺

Çeyrek altın satış: 3.180,00₺

💰YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.275,00₺

Yarım altın satış: 6.353,00₺

💰TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.512,00₺

Tam altın satış: 12.654,00₺

💰CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.008,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.205,00₺

💰ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.839,00₺

Ata altın satış: 12.987,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Aralık Pazartesi günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA!

Kasım ayı bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıkalancak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

Yıllık enflasyon beklentileri:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir."

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