Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

"Altın fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları, yeni haftaya yukarı yönlü bir seyirle başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon öncesi özellikle gram altının ne kadar olduğu merak konusu oluyor. İşte 4 Aralık 2023 güncel altın fiyatları listesi...