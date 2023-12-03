Başkan Recep Tayyip Erdoğan çağrı yapmıştı! İndirim kampanyası katlanarak büyüyor



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantılarının ardından bütün sektörlerden fiyat indirmelerine yönelik taleplerinin ardından, ulusal ve yerel firmalarımız konuya kayıtsız kalmamış, yaptıkları indirimleri ve kampanyaları kamuoyuna açıklamışlardır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamaya devam ederken, milletimizin ekonomik refahı için kar marjından fedakarlık ederek ürünlerinde indirim uygulayan firmalar Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacak ve katılım oldukça güncellenecektir. Bu anlamda, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ederiz."