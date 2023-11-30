5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?
"5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? İşte 5 bin TL ikramiye son durum!
"5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Emekli ikramiyesi Meclis sürecini tamamlamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? İşte 5 bin TL ikramiye son durum!
BAKAN AÇIKLADI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" dedi.
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin madde ihdası Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanuna eklendi.
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
5000 TL ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB MAÇI CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?
- Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- TOKİ 7 ilde aylık 4.181 TL taksitle ev sahibi yapıyor! %25 peşinat+120 ay vade için kimliğinizle başvurun! 2+1, 3+1 daireler 1.522.775 TL...
- Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
- Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024'te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...
- Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye sorgulama ekranı 2023 | 4 milyon emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? Meclis sonrası Tahsis numarasına göre...
- MTV ÖDEME EKRANI gib.gov.tr | Ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?
- SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor? ADABEYAN mesajı nedir, dolandırıcı mı?
- 1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...
- Taşerona kadro torbadan çıktı! 4D'li 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman çıkacak? Meclis damgayı basacak