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5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?

"5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? İşte 5 bin TL ikramiye son durum!

"5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Emekli ikramiyesi Meclis sürecini tamamlamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? İşte 5 bin TL ikramiye son durum!

BAKAN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" dedi.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin madde ihdası Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanuna eklendi.

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

5000 TL ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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