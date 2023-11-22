Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Tahminler belli oldu! Kasım ayı ve yıl sonunda faiz ne kadar olacak?
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın kasım ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısına döndü. Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak toplantıda kasım ayı faiz kararı açıklanacak. Ekonomistler 250 baz puan artım beklerken, yıl sonu faiz tahmini ise yüzde 40 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak.
KASIM AYI FAİZ KARARI AÇIKLANACAK
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.
PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.
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