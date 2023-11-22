Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Tahminler belli oldu! Kasım ayı ve yıl sonunda faiz ne kadar olacak?

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.