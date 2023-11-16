VERGİSİZ TELEFON / 10 GB İNTERNET BAŞVURU EKRANI: Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler 2023? 9.500 TL altı modeller...
"Vergisiz telefon nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sunulan telefon ve 10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları başladı. İşte, başvuru süreci ve 9.500 TL altı telefon modelleri...
Vergisiz telefon GSB başvuru ekranı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuruyla birlikte, yükseköğretim öğrencilerine sağlanacak olan "teknolojik cihaz ve internet desteği" için başvurular başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinden yararlanmak amacıyla başvurularını gerçekleştirmek üzere harekete geçti.
9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ 2023!
SAMSUNG:
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL
Galaxy A12: 7.719 TL
CASPER:
Via X30 Plus: 9.399 TL
Via X30: [Fiyat bilgisi yok]
GENERAL MOBİLE:
Gm 24 Pro: 9.459 TL
Gm 21 Pro: 9.000 TL
Gm 22 Pro: 7.899 TL
Gm 23: 5.540 TL
HUAWEİ:
Nova 9 SE: 9.399 TL
Nova Y90: 9.150 TL
Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
XİAOMİ:
Redmi Note 12S: 9.452 TL
Redmi Note 11S: 8.999 TL
Redmi Note 12: 8.587 TL
Redmi Note 10S: 8.499 TL
Redmi Note 11: 8.390 TL
Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
Redmi 10 2022: 5.999 TL
Redmi 9C: 4.799 TL
REALME:
Realme 10 128 GB: 9.499 TL
Realme XT 128 GB: 8.999 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
Realme 6 Pro: 8.999 TL
Realme C55 128 GB: 7.999 TL
VİVO:
Vivo Y35: 9.248 TL
Vivo Y36: 9.049 TL
Vivo Y22: 7.260 TL
Vivo Y16: 4.899 TL
HONOR:
X9a 5G: 9.199 TL
OPPO:
Oppo A91: 8.999 TL
Oppo A54: 6.399 TL
POCO:
M3 Pro 5G: 8.999 TL
M3 128 GB: 8.455 TL
INFİNİX:
Infinix Note 30: 8.079 TL
Infinix Note 12: 7.149 TL
ONEPLUS:
Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL
*Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.
VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan üniversite öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı. İşte detaylar:
1. Başvuru Şartları:
Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin, satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak şartı aranmaktadır.
2. Ödeme ve Destek Miktarı:
Cihazın nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmemeli ve ikinci el olmamalıdır.
Destek alacak öğrencilere mobil telefon cihazının satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında teknolojik destek tutarı ödenecektir.
3. Başvuru Yerleri:
Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
Başvuru için gerekli bilgiler arasında kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi, İBAN numarası, cihazın IMEI numarası ve diğer talep edilen bilgi ve belgeler bulunmaktadır.
VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
4. Ödeme ve Başvuru Tarihleri:
Destek işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'si itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecektir.
5. Cihaz Kullanım Şartları:
Destek kapsamında edinilen cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılmalıdır.
Sadece destekten yararlanan kişinin adına hatlar ve cihazlar kullanılabilecektir.
6. İnternet Desteği Başvuruları:
İnternet desteği başvuruları da Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden yapılacaktır.
İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 GB olacak şekilde sağlanacaktır.
7. Başvuru Zamanı:
İnternet desteği için ilk başvurular, tebliğin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde yapılabilecektir.
8. Numara Değişikliği Durumu:
Destek sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması durumunda destek sonlandırılacaktır.
Bu ayrıntılar doğrultusunda öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi kaynaklarını takip ederek başvuru sürecini tamamlayabilirler.
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