VERGİSİZ TELEFON / 10 GB İNTERNET BAŞVURU EKRANI: Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler 2023? 9.500 TL altı modeller...

3. Başvuru Yerleri:

Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru için gerekli bilgiler arasında kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi, İBAN numarası, cihazın IMEI numarası ve diğer talep edilen bilgi ve belgeler bulunmaktadır.

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4. Ödeme ve Başvuru Tarihleri:

Destek işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'si itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecektir.

5. Cihaz Kullanım Şartları:

Destek kapsamında edinilen cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılmalıdır.

Sadece destekten yararlanan kişinin adına hatlar ve cihazlar kullanılabilecektir.

6. İnternet Desteği Başvuruları:

İnternet desteği başvuruları da Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden yapılacaktır.

İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 GB olacak şekilde sağlanacaktır.