Doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak? 2023 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte, soğuk havalar ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Bu durum, vatandaşların ücretsiz doğalgaz kampanyası hakkındaki sorularını beraberinde getirdi. Seçim döneminde duyurulan ve bedava 25 metreküp doğalgazın verileceği kampanyanın kasım ayında devam edip etmediği merak konusu oldu. Halk, soğuyan hava ile birlikte bu avantajlı kampanyadan hâlâ yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak?
Ücretsiz doğalgaz kampanyası kapsamındaki detaylar araştırılıyor. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan kampanya, aylık 25 metreküp doğalgazın mutfak ve sıcak su için kullanılması durumunda ücretsiz olacağını belirtiyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğalgazla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?
25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ
25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan 2023'te 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı. Buna göre 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın refahını artırmaya yönelik bütçeden sağladığımız diğer sosyal amaçlı kaynaklardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde 508,6 milyar lira kaynak öngörüyoruz.
Sakarya Gaz sahasının devreye alınmasıyla birlikte Mayıs ayının sonuna kadar vatandaşlarımıza ücretsiz doğalgaz sağladık. Sonraki 11 aylık dönem için ise vatandaşlarımızın 25 metreküpe kadar olan kullanımlarını ücretsiz hale getirdik. Bu kapsamda 19 milyar lira ödenek öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi.
25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL EDİYOR?
1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.
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