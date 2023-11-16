Doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak? 2023 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?

Ücretsiz doğalgaz kampanyası kapsamındaki detaylar araştırılıyor. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan kampanya, aylık 25 metreküp doğalgazın mutfak ve sıcak su için kullanılması durumunda ücretsiz olacağını belirtiyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğalgazla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?

25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ