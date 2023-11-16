Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
"Ekos halka arz kaç lot verir?", "Ekos nedir?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Ekos Teknoloji ve Elektrik'in halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme, borsa takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Peki, Ekos halka arz nasıl alınır? İşte haberin detayları...
"Ekos halka arz nasıl alınır?" sorusu araştırma konusu oluyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz detaylarını duyurdu. İşte merakla beklenen halka arz tarihleri ve detaylar...
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş., halka arz süreciyle ilgili önemli detayları açıkladı. İşte halka arzla ilgili bilinmesi gereken ana noktalar:
1. Talep Toplama Tarihleri ve Saatleri: Ekos Teknoloji'nin halka arzında talep toplama işlemleri, 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10:30 ve 13:00 arasında gerçekleşecek.
2. Hisse Fiyatı: Ekos Teknoloji'nin halka arz hisse fiyatı 12,77 TL olacak. Bu fiyat sabit bir değer üzerinden belirlendi ve payların tamamı eşit bir şekilde dağıtılacak.
3. Dağıtılacak Pay Miktarı: Halka arz sürecinde toplamda 60.000.000 lot hissenin dağıtımı gerçekleşecek. Şirketin halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 766,2 Milyon TL olacak. Dağıtılacak pay miktarı, katılım miktarına göre belirlenmiş ve çeşitli senaryolarla açıklanmıştır.
4. Katılım Endeksi: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin halka arzı, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Bu, yatırımcıların adil ve şeffaf bir şekilde sürece katılmasını sağlamak amacıyla belirlenen bir standarttır.
5. Başvuru Yapabilecek Kurumlar: Halka arza başvurular, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından talepler kabul edilecek.
Ekos Teknoloji'nin halka arzı, yatırımcılara şirketin büyüme potansiyeline ve gelecekteki performansına ortak olma fırsatı sunarken, halka arzın detaylı bir şekilde paylaşılması da yatırımcılara şeffaf bir süreç sunmayı amaçlıyor.
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- Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
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