Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?

"Ekos halka arz nasıl alınır?" sorusu araştırma konusu oluyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz detaylarını duyurdu. İşte merakla beklenen halka arz tarihleri ve detaylar...