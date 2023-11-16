Agro halka arz kaç lot verir? AGROT katılım endeksine uygun mu? Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin halka arzı, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Agro halka arz kaç lot verir? İşte, Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama işlem tarihleri...