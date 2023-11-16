Agro halka arz kaç lot verir? AGROT katılım endeksine uygun mu? Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri...
"Agro halka arz katılım endeksine uygun mu?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Agrotech Yüksek Teknoloji, halka arz sürecine resmi adımını attı. Yatırımcılar, bu önemli gelişme sonrasında talep toplama tarihlerini araştırıyor. Peki, AGROT halka arzı ne zaman, kaç lot veriyor? İşte merak edilen bilgiler...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin halka arzı, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Agro halka arz kaç lot verir? İşte, Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama işlem tarihleri...
AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş'nin halka arzıyla ilgili detaylar:
Halka Arz Tarihi: 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplanacak. Pay talebi bu tarihlerde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
Hisse Fiyatı: Agrotech halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılacak ve bireylere eşit dağıtılacak.
Lot Dağılımı: Agrotech Yüksek Teknoloji'nin halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenmiş ve toplamda 300 milyon adet lot dağıtılacak.
Katılım Endeksi: Agrotech halka arzı katılım endeksine uygun değil.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
➡2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).
➡2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).
➡2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).
➡3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).
➡3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).
➡4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).
➡4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).
➡4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).
Halka Arzın Gerçekleşeceği Bankalar:
➡A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Acar Menkul Değerler A.Ş.
➡Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
➡Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
➡Bizim Menkul Değerler A.Ş.
➡Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Burgan Bank A.Ş.
➡Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡DenizBank A.Ş.
➡Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
➡Galata Menkul Değerler A.Ş.
➡Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Garanti Bankası A.Ş.
➡Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Global Menkul Değerler A.Ş.
➡Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Türkiye Halk Bankası A.Ş.
➡Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
I➡ng Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Ing Bank A.Ş.
➡Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Türkiye İş Bankası A.Ş.
➡Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
➡Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Fibabanka A.Ş.
➡PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
➡Piramit Menkul Değerler A.Ş.
➡Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Qnb Finansbank A.Ş.
➡Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Şekerbank T.A.Ş.
➡Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Odea Bank A.Ş.
➡Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
➡Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡T. Vakıflar Bankası T.A.O.
➡Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
➡Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
➡T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
➡Pay Menkul Değerler A.Ş.
➡Prim Menkul Değerler A.Ş.
Halka arza katılmak istiyorsanız, belirtilen tarihlerde ilgili bankalardan detaylı bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
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