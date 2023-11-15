SON DAKİKA | Asgari ücret açıklaması! Bakan Vedat Işıkhan'dan önemli mesaj
Hükümetten yeni bir asgari ücret mesajı geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete dair açıklamalarda bulunarak “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak” dedi. İşte detaylar...
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERİ | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, "Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım.
Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi.
"İŞÇİLERİN KOMİSYONDA YER ALMASININ KATKI GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş Konfederasyonu'nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğinin belirtilmesi üzerine Işıkhan, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız.
Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
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