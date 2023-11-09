Türkiye’nin ithalatında büyük düşüş! TÜİK eylül ayı verilerini açıkladı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 129,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 azalarak eylülde 125,8'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Eylül 2022'de 114,8 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 6,6 artışla bu yılın eylül ayında 122,3 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2022'de 72,3 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 14 puan artışla bu yılın eylül ayında 86,3'e çıktı.