Akaryakıt fiyatlarında indirim sinyali! Brent petrolün varil fiyatında büyük şok! Temmuz’dan bu yana bir ilk...

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 21 Temmuz'dan bu yana ilk defa 80 doların altına indi. Bu sabah kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde artan resesyon endişeleri nedeniyle gün içerisinde düşüşe geçerek 21 Temmuz'dan bu yana ilk defa 80 doların altına düştü.