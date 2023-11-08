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Akaryakıt fiyatlarında indirim sinyali! Brent petrolün varil fiyatında büyük şok! Temmuz'dan bu yana bir ilk...

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Akaryakıt fiyatlarında indirim sinyali! Brent petrolün varil fiyatında büyük şok! Temmuz’dan bu yana bir ilk...

Dünya genelinde akaryakıt fiyatları dengesiz bir grafik çizerken sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 21 Temmuz’dan bu yana ilk defa 80 doların altına inerken bu durumun pompa fiyatlarına yansıma ihtimali de güçlendi. İşte detaylar...

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 21 Temmuz'dan bu yana ilk defa 80 doların altına indi. Bu sabah kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde artan resesyon endişeleri nedeniyle gün içerisinde düşüşe geçerek 21 Temmuz'dan bu yana ilk defa 80 doların altına düştü.

Brent petrolün varil fiyatı 79,98'e kadar indikten sonra tekrar 80,28 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,10 dolardan alıcı buluyor.

Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve İsrail'in Filistin'e saldırıları, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

EKONOMİLERDE BÜYÜME BEKLENTİSİ ZAYIF

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin zayıf olduğuna dikkati çekti. IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

TALEP DÜŞÜKLÜĞÜ BASKI YARATTI

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.

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