Ticaret Bakanlığı’ndan milyonluk kaçak eşya operasyonu!

DRON VE AKSAMLARI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda ise bir şüphelinin yurt dışından getirdiği çok sayıda dron ve aksamını, ithalat vergilerini ödemeden yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. İncelemede, gönderilerin parçalara ayrıldığı, şüphelinin eşyaları internet üzerinden satışa sunacağı tespit edildi. 269 dron ile 806 dron aksamı ele geçirildi. 850 bin TL değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu. 3 operasyonda toplam 14 milyon 850 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirilirken, yakalamalar ile ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldı.

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