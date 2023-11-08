Piyasaların gözü bu saatte! Jerome Powell’ın açıklamaları altın, dolar ve euronun yönünü belirleyecek

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA GÜÇLÜ SEYREDİYOR

ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması ve bunu sürdürmesi neticesinde yatırımcılar Powell'ın söyleyeceklerine odaklandı. Dolar 28,5036 lira, euro 30,4835, euro/dolar paritesi 1,0686, gram altın ise 1804 liradan işlem görüyor.