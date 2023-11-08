Piyasaların gözü bu saatte! Jerome Powell'ın açıklamaları altın, dolar ve euronun yönünü belirleyecek
Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaya odaklandı. Powell'ın 17.15'te yapacağı açıklamalarda Fed'in gelecek dönemdeki faiz politikasına ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.
Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı açıklamaya odaklandı. Powell'ın Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.
ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, "Fed Araştırma ve İstatistik Bölümü Yüzüncü Yıl Konferansı" açılış konuşmasını yapacak.
Powell'ın yapacağı açıklamalarla birlikte piyasaların yön bulması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde izlenecek politikayla ilgili öngörüleri açıklaması beklenen Powell, son faiz toplantısında gelen veriler ışığında faizin artırılıp artırılmayacağına karar verileceğini de söylemişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim
- Bayern Münih maçı öncesinde Galatasaray'a 17 milyon euroluk piyango! Yer yerinden oynayacak!
- İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif geldi! Türk futbol tarihine yazılacak!
- 14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu: İşçi artık o sebeple kovulmayacak! Kod 29 sistemden kalktı!
- %61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!
- 15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...
- YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran, Sultan ve Ferit...
- Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
- 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…
- 50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"