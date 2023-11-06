Evlenene geri ödemesiz 115 bin TL destek! Detaylar netleşti! Kim nasıl başvurabilecek? Yaş sınırı var mı?

- Aylık ödemede alt sınır 630,51 liradan 999,11, üst sınır 6 bin 305 lira 22 kuruştan 9 bin 991 lira 25 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise bin 891 lira 56 kuruş olan alt sınır 2 bin 997 lira 37 kuruşa, 18 bin 915 lira 74 kuruş olan üst sınır 29 bin 973 lira 88 kuruşa yükselecek.

- Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 94 bin 578 lira yatırabiliyordu. 2024'te hesap açanlar bir defada en çok 149 bin 869 lira yatırabilecek.