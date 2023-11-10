10 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de uyguna Android TV, yazıcı, tost makinesi, süpürge, fön makinesi, volta bisiklet, robot süpürge satıyor
A101, 10 Kasım'da yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi ve cazip fırsatlar sunuyor. 16 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu indirim listesi, elektronik ürünlerden mutfak malzemelerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride yüzlerce ürünü içeriyor.
A101, 10 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine geniş bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunuyor. 16 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu indirim kataloğunda, birbirinden çeşitli ürünler bulunmaktadır. Toshiba 58" Ultra HD Android TV 13.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart LED TV 8.999 TL, KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL, Reeder S23 Pro Max 6.399 TL, HiKING A43 Cep Telefonu 4.399 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.799 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 7.499 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 15.499 TL, Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 999 TL, Fakir Rocky SB 5150 Dik Süpürge 1.099 TL, Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi 899 TL gibi ürünler, cazip fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır. Bu geniş ürün yelpazesi ile A101, müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli alışverişin kapılarını aralamaktadır. İşte A101 haftanın yıldızları…
101 10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.499 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.999 TL
Kyocera MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL
Reeder S23 Pro Max 6.399 TL
HiKING A43 Cep Telefonu 4.399 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.799 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 7.499 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 15.499 TL
Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 999 TL
Fakir Rocky SB 5150 Dik Süpürge 1.099 TL
Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi 899 TL
Kiwi KSM 2405W Waffle Makinesi 429 TL
Kiwi KHT-8405 Yağlı Radyatör 899 TL
Kiwi KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve 299 TL
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 399 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 279 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL
Aprilla 3 Barlı Su Dalgası Maşası 379 TL
QCY T13 Anc Bluetooth 5.3 Kulaklık 479 TL
Piranha Full HD PC Kamera 99,90 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL
Taç Bella Döküm Tava 299 TL
Taç Bella Döküm Derin Tencere 499 TL
Cem Nero Tava Set 3'lü 279 TL
Silikon Set 109 TL
Termos 410 cc 55 TL
Melamin Tepsi Çeşitleri 89,90 TL
Su Matarası 500 ml 22,50 TL
Mini Saklama Kapları 3'lü 12,90 TL
Karma Mutfak Gereçleri 19,90 TL
İpli Manuel Rondo Seti 119 TL
LAV Kapaklı Şişe 1200 cc 49,90 TL
LAV 12 Parça Çay Seti 129 TL
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12.990 TL
Özge Koltuk Takımı 10.990 TL
Tuna Koltuk Takımı 10.990 TL
Buse Koltuk Takımı 10.990 TL
Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL
Büyük Boy ABS Valiz 599 TL
Orta Boy ABS Valiz 499 TL
Kabin Boy ABS Valiz 349 TL
Mega Boy Hurç 59,90 TL
Büyük Boy Hurç 44,90 TL
Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 189 TL
Bayan Flanel Piama Takımı 189 TLDuş Seti 44,90 TL
Bay Şarpa Sweatshirt 239 TL
A101 Haftanın Yıldızları
A101 Haftanın Yıldızları
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