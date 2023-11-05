SİGARA FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE! Hangi sigaralara zam geldi? 5 TL zam sonrası en ucuz sigaralar...
"Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde sigaraya gelen 5 TL zam sonrası tütün kullanıcıları, güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte, 2023 sigara fiyatları güncel liste!
"Hangi sigaralara zam geldi?"" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sigaraya gelen 5 TL zam sonrası, tütün kullanıcıları güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte, 2023 en ucuz ve en pahalı sigaralar...
SİGARA ZAMMI NE KADAR KAÇ TL?
2 Kasım 2023 itibarıyla sigaraya yapılan 5 liralık yeni zam yürürlüğe girdi.
Gelen son zamla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50-51 TL'ye çıkarken en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Ekim ayının başında da tüm sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?
Solunum Sistemi Zararları: Sigara içenlerde solunum yollarında iltihaplanma, bronş tahrişi ve enfeksiyon riski artar. Sigara, akciğer fonksiyonlarını bozarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ciddi sorunlara yol açabilir.
Kalp Damar Sistemi Zararları: Sigara, damar sertliğine yol açarak kan akışını kısıtlar. Bu durum, kalp krizi, felç ve periferik arter hastalığı riskini artırır. Ayrıca kandaki zararlı kolesterol seviyelerini yükselterek damarlardaki plak oluşumunu hızlandırır.
Cilt Sağlığına Etkileri: Sigara, cildin sağlığını olumsuz etkiler. Cilt solgunlaşır, kırışır, elastikiyetini kaybeder ve cilt yaşlanması hızlanır. Ayrıca egzama ve sivilce riskini artırabilir.
Ağız ve Diş Sağlığı Üzerine Etkileri: Sigara dişlerde sararmaya, lekelenmeye ve diş eti sorunlarına neden olabilir. Ağızda bakteri üremesine elverişli bir ortam yaratır, bu da diş eti hastalıklarını teşvik eder.
Beyne Zararları: Sigara, damar sertliği yoluyla beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Beyin kanaması ve inme riskini artırır, hafızayı zayıflatır, öğrenme yeteneğini azaltır ve depresyon riskini artırabilir.
Sigara ve Diyabet: Sigara ve diyabet bir araya geldiğinde, kan damarlarına daha fazla zarar verir. Kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler sorunlar riski artar. Ayrıca diyabetik komplikasyonlar daha sık görülür ve tedavi daha zorlaşır.
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- SİGARA FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE! Hangi sigaralara zam geldi? 5 TL zam sonrası en ucuz sigaralar...
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