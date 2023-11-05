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Dolar düştü mü, ne kadar oldu? 5 Kasım 2023 dolar neden düştü son dakika? Dolar kuru anlık canlı fiyatlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Dolar düştü mü, ne kadar oldu? 5 Kasım 2023 dolar neden düştü son dakika? Dolar kuru anlık canlı fiyatlar...

"Dolar düştü mü son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dolar kuru Google'da yeniden 24,14 TL olarak görüntüleniyor. Peki, dolar neden düştü? İşte, cevabı...

"Dolar düştü mü son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dolar kuru Google'da yeniden 24,14 TL olarak görüntüleniyor. Peki, dolar neden düştü, kaç TL oldu? İşte, cevabı...

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Son dakika haberine göre, Google arama motorunda döviz kuru bilgilerinde ciddi bir hata tespit edildi. Google'da dolar kuru, 24.05 TL olarak, euro ise 25.43 TL olarak görüntülendi.

Bu beklenmedik veriler, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada gündem haline geldi.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMEDİ!

28 lira 38 kuruş olan doların Google tarafından neden 24.14 Türk Lirası gösterildiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Google'da bir sistem hatası olduğu belirtiliyor.

ANLIK DOLAR KURU 5 KASIM 2023!

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