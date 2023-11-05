Dolar düştü mü, ne kadar oldu? 5 Kasım 2023 dolar neden düştü son dakika? Dolar kuru anlık canlı fiyatlar...

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Son dakika haberine göre, Google arama motorunda döviz kuru bilgilerinde ciddi bir hata tespit edildi. Google'da dolar kuru, 24.05 TL olarak, euro ise 25.43 TL olarak görüntülendi.

Bu beklenmedik veriler, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada gündem haline geldi.