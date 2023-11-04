KOSGEB'den 100 bin işletme için önemli adım! 450 milyon dolarlık kaynak...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, yaptığı açıklamada, 450 milyon dolarlık kaynağın deprem bölgesindeki 100 bin işletmeye dağıtmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kahramanmaraş Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıda, "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı"nın detayları anlatıldı.
KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, program sonrası, hedeflerinin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere depremlerden etkilenen yerlerdeki 100 bin esnafa destek sağlamak olduğunu söyledi.
Programa şimdiye kadar 10 bin başvuru aldıklarını belirten İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:
"Bu KOBİ'lerimiz açısından da bir can suyu niteliği taşıyarak bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasında KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle bir umut verebileceğimiz destek programı. Bu destek programına başvuru şartlarını çok kolaylaştırdık. Tabiri yerindeyse sadece AFAD tespit raporunu yüklemek suretiyle az hasar, orta hasar ve çok hasarlı olmak üzere belirli ayrımlara göre limitleri belirlenmiş bir program. 24 ayı geri ödemesiz olmak üzere son 12 ayı 3 taksitle ödemek suretiyle 36 aylık bir programdan bahsediyoruz.
Ödemeyi taksitli almak gibi bir durumları da yok. Başvuru yapıldı, ödeme talebi geçtikten sonra kendilerine tanımlanmış olan limit direkt olarak verdikleri IBAN'a yatmış oluyor. Bunun tabii ki devamı da gelecektir. Ama öncelikle 100 bin KOBİ'yi hedeflediğimizi ifade etmiş olayım. Bir süre koymadık. Süre daha çok paranın kendisi. 450 milyon doları komple buradaki 11 ilimize, özellikle 4 il ve 2 ilçe olmak üzere toplamda 11 ilimize dağıtacağız."
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