KOSGEB’den 100 bin işletme için önemli adım! 450 milyon dolarlık kaynak...

Programa şimdiye kadar 10 bin başvuru aldıklarını belirten İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bu KOBİ'lerimiz açısından da bir can suyu niteliği taşıyarak bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasında KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle bir umut verebileceğimiz destek programı. Bu destek programına başvuru şartlarını çok kolaylaştırdık. Tabiri yerindeyse sadece AFAD tespit raporunu yüklemek suretiyle az hasar, orta hasar ve çok hasarlı olmak üzere belirli ayrımlara göre limitleri belirlenmiş bir program. 24 ayı geri ödemesiz olmak üzere son 12 ayı 3 taksitle ödemek suretiyle 36 aylık bir programdan bahsediyoruz.