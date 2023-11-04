4 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de 479 TL’ye çay makinesi, ütü 399 TL, 349 TL’ye bavul, 49 TL’ye cam matara satacak

A101 4 Kasım itibariyle başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunda, 9 Kasım'a kadar geçerli olacak indirimli ürünleri duyurdu. Bu kampanyada yer alacak ürünler arasında cazip fırsatlar bulunuyor. Öne çıkan ürünler arasında Samsung 58" 4K Crystal UHD TV 20.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 15.999 TL, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart LED TV 9.999 TL, Onvo 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 3.199 TL, Philips 50" UHD Smart LED TV 15.799 TL, Piranha Smart TV Akıllı Kumanda 199 TL, Piranha Duvar Şarjı 79,90 TL, Piranha 2380 Klavye Mouse Set 249 TL, Realme 9 Pro Dual 5G 7.699 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 149 TL, ve Onvo Mikrodalga Fırın 1.499 TL gibi fırsatlar yer alıyor. A101'in Kasım ayının ilk indirim kataloğunu kaçırmamak için 9 Kasım'a kadar A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

A101 4 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU