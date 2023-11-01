Aldatıcı ilana 100 bin TL ceza! Araba ve konut ilanında yeni dönem başladı

İlanı yayımlamadan önce ilana konu taşıtın veya taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt veya taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülüğü de bugün itibariyle devreye girdi.