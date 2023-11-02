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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş enflasyon mesajı: Kararlı bir şekilde...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş enflasyon mesajı: Kararlı bir şekilde...

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonla mücadele konusunda açıklama yapan Erkan, "Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacağımıza eminiz. Enflasyon ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla mücadele konusunda açıklama yaptı. Erkan, "Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacağımıza eminiz. Enflasyon ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

APara CANLI YAYIN

İşte Erkan'ın yılın son enflasyon raporu ile ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar
TCMB olarak görevimiz dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesidir.

Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz.

Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.

Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz.

İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz.

Enerji fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ayrışmıştır. Kuruluşların petrol tahminleri kayda değer bir belirsizliğe işaret etmektedir.

Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaşma devam etmektedir. Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha uzun süre daha sıkı duracakları iletişimlerinde vurgulanmıştır.

Son aylarda gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlemlenmektedir.

Olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansman koşulları dengeli seyretmektedir.

Tüketici fiyatı enflasyonu Eylül'de Haziran ayına kıyasla 23,3 puan yükseldi. Enflasyonun bu iki dönem arasında yükselmesinin temel nedeni büyük şokların bir arada gerçekleşmesidir. Bu dönemde akaryakıt etkisi öne çıkmıştır.

Vergi güncellemelerinin etkisi de 2,5 puan oldu. Eylül enflasyonu Ekim'deki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

Talepteki güçlü seyir, devam etmekle birlikte ivme kaybetmektedir. Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır

Bazı göstergeler talepteki aşırı katılığın ortalama olarak kalktığını göstermiştir.

Uyguladığımız seçici kredi sıkılaştırması, arz ve talep dengesinin de uyumunu gözetmektedir. Parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, bu kademeli dengelenmenin süreceğini öngörüyoruz.

Hizmetlerdeki fiyat katılığı enflasyonun önemli bir bileşeni olmayı sürdürmektedir. Kademeli artan hizmet enflasyonun yavaşlaması zamana yayılmaktadır. Büyük şehirlerde kiralarda yavaşlama eğilimi gözlemliyoruz, ama bunun etki etmesi zaman alacaktır.

Son dönemde aylık enflasyonun beklentileri aşması beklentiler üzerinde olumsuz etkide bulunmuştur. Bununla birlikte enflasyon beklentilerinde bozulma aydan aya yavaşlamıştır.

OVP'DE YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 65 OLARAK AÇIKLANMIŞTI
TCMB tarafından Temmuz'da yayımlanan son raporda enflasyonun yıl sonunda yüzde 58 olacağı öngörülmüştü. Raporda enflasyonun yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edilmişti. TCMB'den daha sonra yapılan açıklamalarda yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı üst bandına çıkabileceği belirtilmişti. OVP'de ise yıl sonu enflasyon oranı yüzde 65 olarak öngörülmüştü.

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