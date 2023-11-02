Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş enflasyon mesajı: Kararlı bir şekilde...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla mücadele konusunda açıklama yaptı. Erkan, "Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacağımıza eminiz. Enflasyon ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

İşte Erkan'ın yılın son enflasyon raporu ile ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar

TCMB olarak görevimiz dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesidir.

Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz.

Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.