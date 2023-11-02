Hacizli araçlar satışa çıktı! 700 bin hacizli araç etap etap satılacak



Bu tür araçların galericiler ya da vatandaşlar tarafından çok talep görmediğini anlatan Karakaş, "Çünkü bu tür araçları inceleme şansınız yok. Aracı açıp bakamazsınız. İçini inceleyemezsiniz. Motoru ne durumda, şanzıman iyi mi kontrol etme şansınız yoktur. İhaleye girip aldıktan sonra araçta bir sorun çıktıysa ben bunu iade ediyorum de diyemezsiniz. Bu araçlar genelde aracın sahibinin yakınları tarafından alınır. O nedenle piyasada çok yüksek talep görmez" diye konuştu.