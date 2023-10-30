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Haberler Ekonomi Haberleri Tarım Kredi Market 30 Ekim indirim kataloğu! Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL satışta…

Tarım Kredi Market 30 Ekim indirim kataloğu! Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL satışta…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Tarım Kredi Market 30 Ekim indirim kataloğu! Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL satışta…

Tarım Kredi Market ekim ayı indirim kataloğunda efsane indirimlere imza attı. Bir hafta içerisinde sona erecek olan indirim kataloğunda 159 TL’den tost peyniri, 179 TL’ye tereyağı, 105 TL’ye beyaz peynir, 127 TL’ye 700gr kaşar peynir, 38 TL’ye 1L sıvıyağ, 14,50 TL’ye makarna çeşitleri, 159 TL’ye 40’lı tuvalet kağıdı ve daha fazlası yer alıyor. Ayrıca taptaze kampanya Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL, Kırmızı Elma 19,90 TL, Yeşil Elma 19,90 TL'den satılıyor. İşte ekim ayının son indirim listesi

Tarım Kredi Market ekim ayı indirimli ürünleri raflardan kaldırmaya hazırlanıyor. 2 Ekim tarihine kadar Türkiye genelinde tüm mağazalarda indirimin devam edeceği ürünler arasında 159 TL'den tost peyniri, 179 TL'ye tereyağı, 105 TL'ye beyaz peynir, 127 TL'ye 700gr kaşar peynir, 38 TL'ye 1L sıvıyağ, 14,50 TL'ye makarna çeşitleri, 159 TL'ye 40'lı tuvalet kağıdı, 95 TL'ye bebek bezi, 94 TL'ye 400gr kıyma, 59 TL'ye sıvı sabun, 18,50 TL'ye süt ve daha yüzlerce ürün yer alıyor. Ayrıca taptaze kampanya Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL, Kırmızı Elma 19,90 TL, Yeşil Elma 19,90 TL'den satılıyor. İşte ekim ayının son indirim kataloğu

TARIM KREDİ 30 EKİM – 2 KASIM İNDİRİM KATALOĞU!

Kuru Soğan 5,90 TL

Salatalık 9,75 TL


Yerli muz 28,90 TL


Limon 10,90 TL


Mandalina 12,50 TL


Kırmızı Elma 19,90 TL


Yeşil Elma 19,90 TL

1kg Nohut 32,90 TL


1kg Kırmızı Mercimek 21,90 TL


4L Fındık Yağı


200'lü Peçete 13,90 TL


Çamaşır Deterjanı 5kg 115,90 TL


Yumuşatıcı 48,90 TL


Bulaşık Deterjanı 18,90 TL


40'lı Tuvalet Kağıdı 159,90 TL


16'lı Tuvalet Kağıdı 99,90 TL


Bebek Bezi 95,90 TL


400gr Kıyma 94,90 TL


6'lı Kağıt Havlu 46,90 TL


Dev Kağıt Havlu Rulo 22,90 TL


1kg Kavurma 525 TL


1kg Sucuk 399,90 TL


Bütün Piliç KG 56,90 TL


Dondurulmuş Alabalık 49,90 TL


1kg çay 89,90 TL


500gr çay 52,90 TL


5L Su 11,90 TL


Maden Suyu 6'lı 18,90 TL


Kola- Fanta 1L 19,90 TL


Meyve Suyu Çeşitleri 25,90 TL


Çikolatalı Gofret 14,90 TL


Çokonat Gofret 3'lü 18,90 TL


Beyaz Peynir 105 TL


Tost Peyniri 159,90 TL


Tereyağı 1kg 179,90 TL


Süzme Peynir 77,50 TL


Erzincan Tulum Peyniri 79,90 TL


Labne Peynir 43,90 TL


Kaşar Peynir 700 gr 127,50 TL


Dilim Tost Peyniri 104,90 TL


Reçel Çeşitleri 54,90 TL


Kakaolu FIndık Kreması 32,50 TL


Sıvı El Sabunu 59,90 TL


Banyo Sabunu 32,90 TL


Arko Krem 49,90 TL


Arko Krem 49,90 TL


Diş Fırçası 29,90 TL


Siş Macunu 49,90 TL


Yarım Yağlı Süt 1L 18,50 TL


Yağlı Süt 1L 20,50 TL


Yağlı Sade Süt 200ml 6TL


Kırık Pirinç 1kg 19,90 TL


Ayran 285ml 5,25 TL


Aromalı Süt Çeşitleri 200ml 6,25 TL


Makarna Çeşitleri 14,50 TL


Sıvı Yağ 1L 38 TL

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